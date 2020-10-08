Под Харьковом парень совершил поджог ради фото в Инстаграм: а потом сгорают дома

Под Харьковом в результате пожаров только за прошедшие сутки выгорело 132 га сухой растительности, и было зафиксировано 114 пожаров сухой растительности в природных экосистемах.

Как отметили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины в Харьковской области, подавляющее их количество случается из-за легкомысленности граждан.

Один из подобных примеров продемонстрировали в сети. В местном паблике "Просто Харьков" показали фото, как молодой мужчина устроил себе фотосессию возле горящей травы в лесополосе.

"Самое ужасное, что траву поджигают просто для фото в Instagram, а потом не могут остановить пожар и сгорают дома людей", - говорится в подписи к снимку.

Под Харьковом пожары устраивают ради эффектного селфи (фото: instagram.com/just.kharkov)

Также администраторы показали другие кадры о возгораниях в районе Пересечного и Безлюдовки. При этом ранее в ГСЧС области рассказывали, что в селе Пересечное на Дергачевщине спасатели 64-го Государственного пожарно-спасательного поста вместе с пожарными МПК Березовское не дали огню распространиться на свалку - там выгорело 5 га сухой травы.

"Какой-то му*ила поджег траву в Пересечном. Сгорела большая территория и хоз постройки у людей. Огонь вплотную подошел к домам, но мы своими силами предотвратили..." - пишут в паблике.

"Какие-то да*ны палят 3 поля за Безлюдовкой. Вчера ночью горело и сегодня днем", - сообщается в другом фото.

Пожары под Харьковом часто возникают из-за поджогов травы (фото: instagram.com/just.kharkov)

Как рассказали в ГСЧС, только утром 8 октябре удалось обуздать пожар на окраине Харькова площадью 30 га, который уничтожила 1 дом и 4 хозяйственные постройки. Причина возникновения возгорания сейчас выясняется.

Видео: Спасатели в Харькове потушили крупный пожар камыша

Спасатели напоминают, что быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода, что в последнее время наблюдается в Харьковской области. Нередко огонь перекидывается на поселения, объекты инфраструктуры и наносит материальный ущерб.

"Прежде всего, не следует разводить открытый огонь у лесной зоны, в полях, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

Категорически запрещено выжигать мусора и растительные остатки!

Помните, что пожары в экосистемах также могут вызвать тяжелые последствия, в частности, неконтролируемое распространение огня на жилые дома и рядом расположенные сооружения, разрушение плодородного слоя почвы и гибель животных", - призывают в ГСЧС.

Пожары под Харьковом (фото: kh.dsns.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что в сети показали драматические фото пожаров под Луганском.

Напомним, что жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек.