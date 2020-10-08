Під Харковом хлопець влаштував підпал заради фото в Instagram: а потім згорають будинки

Під Харковом в результаті пожеж тільки за минулу добу вигоріло 132 га сухої рослинності, і було зафіксовано 114 пожеж сухої рослинності в природних екосистемах.

Як відзначили в прес-службі ГУ ДСНС України в Харківській області, переважна їх кількість трапляється через легковажність громадян.

Один з таких прикладів продемонстрували в мережі. У місцевому пабліку "Просто Харків" показали фото, як чоловік влаштував собі фотосесію біля палаючої трави в лісосмузі.

"Найжахливіше, що підпалюють траву просто для фото в Instagram, а потім не можуть зупинити пожежу і згоряють будинки людей", - йдеться у підписі до світлини.

Під Харковом пожежі влаштовують заради ефектного селфі (фото: instagram.com/just.kharkov)

Також адміністратори показали інші кадри про займання в районі Пересічного і Безлюдівки. При цьому раніше в ДСНС області розповідали, що в селі Пересічне на Дергачівщині рятувальники 64-го Державного пожежно-рятувального посту разом з пожежниками МПК Березівське не дали вогню розповсюдитись на сміттєзвалище - там вигоріло 5 га сухої трави.

"Якийсь му*ила підпалив траву у Пересічному. Згоріла велика територія та госп споруди у людей. Вогонь впритул підійшов до будинків, але ми своїми силами запобігли..." - пишуть у пабліку.

"Якісь дау*и палять 3 поля за Безлюдівкою. Вчора вночі горіло і сьогодні вдень", - повідомляється в іншому фото.

Пожежі під Харковом часто виникають через підпали трави (фото: instagram.com/just.kharkov)

Як розповіли в ДСНС, тільки вранці 8 жовтні вдалося приборкати пожежу на околиці Харкова площею 30 га, яка знищила 1 будинок і 4 господарські будівлі. Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Відео: Рятувальники в Харкові загасили велику пожежу очерету

Рятувальники нагадують, що швидкому поширенню вогню сприяє суха і вітряна погода, що останнім часом спостерігається в Харківській області. Нерідко вогонь перекидається на поселення, об'єкти інфраструктури та завдає матеріальний збиток.

"Перш за все, не слід розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці.

Категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки!

Пам'ятайте, що пожежі в екосистемах також можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин", - закликають в ДСНС.

Пожежі під Харковом (фото: kh.dsns.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що в мережі показали драматичні фото пожеж під Луганськом.

Нагадаємо, що жертвами пожеж в Луганській області стали 11 людей.