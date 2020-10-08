Тут жили люди: в сети показали драматические фото пожаров под Луганском

Пожар в Луганской области почти потушили (коллаж РБК-Украина)

Волонтеры показали фото последствий пожара в Луганской области

Пожары в Луганской области до сих пор продолжают тушить. За прошедшие сутки ликвидированы 9 из 10 очагов пожара. Очаг вблизи села Гавриловка на площади 150 га локализован. Несчастный регион горит уже третий раз за последние пару месяцев. Всего от пожара пострадали 250 домов и 11 человек погибли. Украинские волонтеры решили показать, что после себя оставил огонь и опубликовали драматические фотографии.

Снимок последствий пожара опубликовали на странице "Повернись живим" в Facebook. Волонтеры напомнили, что вместе с людскими жертвами и жилищами пожар уничтожил технику украинских военных, с помощью которой они защищают нашу страну от врага.

"Рядом с тем, огнем повреждено и имущество украинских военных. Камеры видеонаблюдения, коптеры, мониторы, километры кабеля, маршрутизаторы, блоки питания - это неисчерпаемый список того, что необходимо оперативно восстановить, чтобы наши воины могли и дальше противостоять российским оккупантам на востоке Украины", - напомнили на странице.

Пожары в Луганской области (фото: facebook.com/backandalive)

Синоптики говорят, что на территории Луганской области с 8 по 9 октября будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-10 м/с, 7-8 октября местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха до 24 градусов тепла.

Напомним, пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября. Жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек.