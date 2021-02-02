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Под Харьковом мать оставила двоих детей в холоде и без еды: ребенок бродил по улице в майке

Автор: Роман Мирончук

В селе Зализничное Харьковской области горе-мать оставила без присмотра 4-летнего мальчика вместе с 2-летней сестрой. Дети почти сутки были одни в неотапливаемом доме. Кроме того, у них даже не было еды.

Социальный работник местного поселкового совета позвонила в полицию и рассказала, что увидела на улице 4-летнего мальчика из семьи, которая находится под социальным контролем. Ребенок был на улице в минусовую температуру в одной только майке и колготках. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Позже выяснилось, что в доме дверь была не заперта, поэтому мальчик смог самостоятельно выбраться из дома.

Под Харьковом женщина оставила детей в холоде и без еды (фото: hk.npu.gov.ua)

Односельчане рассказали, что последний раз видели мать детей 29 января. Она была в нетрезвом состоянии и хотела ехать в Харьков. При этом отца детей не было дома, так как он находился на заработках.

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Под Харьковом женщина оставила детей в холоде и без еды (фото: hk.npu.gov.ua)

Сотрудники полиции купили детям продукты и предметы гигиены. К данному делу также привлекли инспектора социальной защиты Чкаловского поселкового совета. Детей отвезли в центральную больницу, чтобы хорошенько осмотреть.

В тот же день их забрал отец. В отношении матери составят административный протокол за невыполнение родительских обязанностей по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Харькове детей забрали из жутких условий проживания. Они питались убитыми собаками.

Ранее в Киеве мать бросила 10-летнего сына на улице на произвол судьбы.

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