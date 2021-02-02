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Діти

Під Харковом мати залишила двох дітей в холоді і без їжі: дитина блукала вулицею в майці

Автор: Роман Мирончук

В селі Залізничне Харківської області горе-мати залишила без нагляду 4-річного хлопчика разом із 2-річною сестрою. Діти майже добу були одні в неопалюваному будинку. Крім того, у них навіть не було їжі.

Соціальний працівник місцевої селищної ради подзвонила в поліцію і розповіла, що побачила на вулиці 4-річного хлопчика з сім'ї, яка перебуває під соціальним контролем. Дитина була на вулиці в мінусову температуру в одній тільки майці і колготках. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Пізніше з'ясувалося, що в будинку двері були не замкнені, тому хлопчик зміг самостійно вибратися з дому.

Під Харковом жінка залишила дітей в холоді і без їжі (фото: hk.npu.gov.ua)

Односельці розповіли, що востаннє бачили мати дітей 29 січня. Вона була у нетверезому стані і хотіла їхати в Харків. При цьому батька дітей не було вдома, оскільки він перебував на заробітках.

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Під Харковом жінка залишила дітей в холоді і без їжі (фото: hk.npu.gov.ua)

Співробітники поліції купили дітям продукти та предмети гігієни. До цієї справи також залучили інспектора соціального захисту Чкаловського селищної ради. Дітей відвезли в центральну лікарню, щоб гарненько оглянути.

У той же день їх забрав батько. Відносно матері складуть адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків по ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, в Харкові дітей забрали з жахливих умов проживання. Вони харчувалися убитими собаками.

Раніше в Києві мати кинула 10-річного сина на вулиці напризволяще.

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