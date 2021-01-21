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В Киеве мать бросила 10-летнего сына на улице на произвол судьбы

Киев, Четверг 21 января 2021 22:12
В Киеве мать бросила 10-летнего сына на улице на произвол судьбы
Полиция в Киеве (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве мать оставила 10-летнего сына одного на улице и ушла домой. Ребенка без сопровождения взрослых заметили около одного из продуктовых магазинов на Оболони на улице Кондратюка прохожие, которые и обратились в полицию.

В итоге инспекторы ювенальной превенции вместе с сотрудниками службы по делам детей и семьи приняли решение забрать мальчика из неблагополучной семьи. Об этом 21 января передали в пресс-службе полиции Киева.

Как выяснилось, семья ребенка несколько лет состоит на учете в социальных службах как такая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах.

"Отец недавно умер, а мать нигде не работает и злоупотребляет алкоголем", - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции Владимир Моргуненко.

Также он проинформировал, что горе-мать по телефону заявила правоохранителям, что проживает вместе с сыном в хостеле, куда мальчик и должен был приехать на такси.

"При этом женщина отказалась приезжать за сыном, а затем мы с сотрудниками службы по делам детей и семьи приняли решение об изъятии ребенка из семьи", - сказал он.

В столичной полиции также рассказали, что мальчика сначала отвезли в медучреждение, где его осмотрел врач. После этого ребенка направили в киевский центр социально-психологической реабилитации детей.

Отмечается, что в настоящее время женщина на вызовы полицейских не реагирует.

На нее составили админпротокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

В Киеве мать бросила 10-летнего сына на улице на произвол судьбы

В Киеве горе-мать бросила 10-летнего сына на улице и ушла домой сама (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что недавно под Харьковом мать оставила троих больных детей и ушла пьянствовать, и в итоге малыши попали в больницу.

Также мы писали о том, что в Киеве женщина оставила дочку у знакомых и сбежала - полиции удалось разыскать бабушку ребенка, но даже она отказалась от девочки.

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