Под Харьковом люди обезвредили вражеский БТР коктейлями "Молотова" (видео)

Сопротивление оказали жители Новой Водолаги вечером 25 февраля.

"Против вторжения оккупантов Путина началась настоящая народная война!

Местные жители вчера вечером обезвредили БТР противника с помощью коктейля "Молотова", - говорится в сообщении.

Ранее в МВС рассказали, как правильно сделать коктейль "Молотова"

Сделайте горючую смесь: 2/3 бензин, 1/3 техническое масло.

Можно добавить: "серебрянку" (повышает температуру горения), пенопласт (как "прилипатель", его нужно растворить в ацетоне, затем влить в бутылку).

Для гнета надо 50 см ткани (хлопка!). Ее плотно утрамбовывают в горловину, чтобы не разлился коктейль.

Как заполнять? Бутылку на 2/3 залить горючей смесью, 1/3 оставить для испарения. Именно эти пары и взорвутся.