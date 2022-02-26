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Под Харьковом люди обезвредили вражеский БТР коктейлями "Молотова" (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Харьковской области местные жители обезвредили бронетранспортер российских военных с помощью коктейлей "Молотова".

Об этом сообщил советник Министра внутренних дел Антон Геращенко.

Сопротивление оказали жители Новой Водолаги вечером 25 февраля.

"Против вторжения оккупантов Путина началась настоящая народная война!
Местные жители вчера вечером обезвредили БТР противника с помощью коктейля "Молотова", - говорится в сообщении.

Ранее в МВС рассказали, как правильно сделать коктейль "Молотова"

Сделайте горючую смесь: 2/3 бензин, 1/3 техническое масло.

Можно добавить: "серебрянку" (повышает температуру горения), пенопласт (как "прилипатель", его нужно растворить в ацетоне, затем влить в бутылку).

Для гнета надо 50 см ткани (хлопка!). Ее плотно утрамбовывают в горловину, чтобы не разлился коктейль.

Как заполнять? Бутылку на 2/3 залить горючей смесью, 1/3 оставить для испарения. Именно эти пары и взорвутся.

Ранее мы писали, что украинец пытался остановить голыми руками колонну военной техники, которая продвигалась по дороге.

Также сообщалось, что матрос пожертвовал своей жизнью, чтобы взорвать мост и не дать врагу пройти.

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ХарьковКоктейль молотова