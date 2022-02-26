Під Харковом люди знешкодили ворожий БТР коктейлями "Молотова" (відео)

Опір чинили жителі Нової Водолаги ввечері 25 лютого.

"Проти вторгнення окупантів Путіна почалася справжня народна війна!

Місцеві жителі вчора ввечері знешкодили БТР противника за допомогою коктейлю "Молотова", - йдеться в повідомленні.

Раніше в МВС розповіли, як правильно зробити коктейль "Молотова"

Зробіть горючу суміш: 2/3 бензин, 1/3 мастило.

Можна додати: "серебрянку" (підвищує температуру горіння), пінопласт (як "прилипач", його треба розчинити в ацетоні, потім влити в пляшку).

Для гніту треба 50 см тканини (бавовни!). Її щільно втрамбовують в горловину, аби не розлився коктейль.

Як заповнювати? Пляшку на 2/3 залити горючою сумішшю, 1/3 залишити для випаровування. Саме ці пари і вибухнуть.