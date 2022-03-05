Под Харьковом лежат горы разбитой техники оккупантов (видео)

Военный ВСУ показал горы разбитой техники оккупантов, которая скопилась на окраинах города Харьков.

Отметим, что по состоянию на 5 марта враг потерял на территории Украины уже более 10 тысяч личного состава.

"Сейчас покажу, как должен выглядеть российский оккупант на территории Украины... Кто боится этих машин с буквами Z, вот смотрите, они все стоят позади, дальше они ехать пока не собираются", - рассказывает наш боец.

Напомним, что по заявлению Алексея Арестовича, по состоянию на утро 5 марта активных действий противник не совершает, но делает отдельные тактические движения.

Ранее мы писали также, что улица в Буче превратилась в "кладбище" для уничтоженной вражеской техники РФ.

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