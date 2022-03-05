Під Харковом лежать гори розбитої техніки окупантів (відео)

Військовий ЗСУ показав гори розбитої техніки окупантів, яка скупчилася на околицях міста Харків.

Зазначимо, що станом на 5 березня ворог втратив на території України вже понад 10 тисяч особового складу.

"Зараз покажу, як має виглядати російський окупант на території України... Хто боїться цих машин з буквами Z, ось дивіться, вони всі стоять позаду, далі вони їхати поки не збираються", - розповідає наш боєць.

Нагадаємо, що за заявою Олексія Арестовича, станом на ранок 5 березня активних дій противник не вчиняє, але робить окремі тактичні рухи.

Раніше ми писали також, що вулиця в Бучі перетворилася на "цвинтар" для знищеної ворожої техніки РФ.

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