Під Харковом лежать гори розбитої техніки окупантів (відео)

Військовий ЗСУ показав гори розбитої техніки окупантів, яка скупчилася на околицях міста Харків.
Відео поділилися Збройні сили України.
"Зараз покажу, як має виглядати російський окупант на території України... Хто боїться цих машин з буквами Z, ось дивіться, вони всі стоять позаду, далі вони їхати поки не збираються", - розповідає наш боєць.
Зазначимо, що станом на 5 березня ворог втратив на території України вже понад 10 тисяч особового складу.
Нагадаємо, що за заявою Олексія Арестовича, станом на ранок 5 березня активних дій противник не вчиняє, але робить окремі тактичні рухи.
Раніше ми писали також, що вулиця в Бучі перетворилася на "цвинтар" для знищеної ворожої техніки РФ.
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