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Активных действий противник не предпринимает, но совершает отдельные тактические движения, - Арестович

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 13:59
Активных действий противник не предпринимает, но совершает отдельные тактические движения, - Арестович Фото: Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

По состоянию на 5 марта российский враг не совершает активных действий, а совершает отдельные тактические движения.

Об этом заявил Алексей Арестович советник председателя ОП, в дневном брифинге.

По его словам, эти тактические движения призваны улучшить позицию врага и обеспечить снабжение. Однако в ВСУ все под контролем.

"Вооруженные силы Украины все контролируют, улучшают собственные позиции. Наносят отдельные контрудары, авиационные артиллерийские поражения противника", - отчитался Арестович.

В частности, утром 5 марта был нанесен мощный удар по врагу в районе Херсона. Сейчас потери выясняются.

Сейчас враг уже потерял более 10 тысяч личного состава.

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что 74% американцев за бесполетную зону над Украиной.

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