Активных действий противник не предпринимает, но совершает отдельные тактические движения, - Арестович
По состоянию на 5 марта российский враг не совершает активных действий, а совершает отдельные тактические движения.
Об этом заявил Алексей Арестович советник председателя ОП, в дневном брифинге.
По его словам, эти тактические движения призваны улучшить позицию врага и обеспечить снабжение. Однако в ВСУ все под контролем.
"Вооруженные силы Украины все контролируют, улучшают собственные позиции. Наносят отдельные контрудары, авиационные артиллерийские поражения противника", - отчитался Арестович.
В частности, утром 5 марта был нанесен мощный удар по врагу в районе Херсона. Сейчас потери выясняются.
Сейчас враг уже потерял более 10 тысяч личного состава.
Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что 74% американцев за бесполетную зону над Украиной.
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