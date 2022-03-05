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Під Харковом лежать гори розбитої техніки окупантів (відео)

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Харків, Субота 05 березня 2022 14:52
Під Харковом лежать гори розбитої техніки окупантів (відео) Ілюстративне фото: Підбитий Російський ударний вертоліт Ка-52 Алігатор в Київській області (t.me/u_now)
Автор: Світлана Мащенко

Військовий ЗСУ показав гори розбитої техніки окупантів, яка скупчилася на околицях міста Харків.

Відео поділилися Збройні сили України.

"Зараз покажу, як має виглядати російський окупант на території України... Хто боїться цих машин з буквами Z, ось дивіться, вони всі стоять позаду, далі вони їхати поки не збираються", - розповідає наш боєць.

Під Харковом лежать гори розбитої техніки окупантів (відео)

Зазначимо, що станом на 5 березня ворог втратив на території України вже понад 10 тисяч особового складу.

Нагадаємо, що за заявою Олексія Арестовича, станом на ранок 5 березня активних дій противник не вчиняє, але робить окремі тактичні рухи.

Раніше ми писали також, що вулиця в Бучі перетворилася на "цвинтар" для знищеної ворожої техніки РФ.

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