Під Харковом лежать гори розбитої техніки окупантів (відео)

"Зараз покажу, як має виглядати російський окупант на території України... Хто боїться цих машин з буквами Z, ось дивіться, вони всі стоять позаду, далі вони їхати поки не збираються", - розповідає наш боєць.

Зазначимо, що станом на 5 березня ворог втратив на території України вже понад 10 тисяч особового складу.