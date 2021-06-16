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Под Харьковом и Кропивницким улицы превратились в реки: затопило жилые дома (фото)

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Харьков, Среда 16 июня 2021 21:34
Под Харьковом и Кропивницким улицы превратились в реки: затопило жилые дома (фото) Коллаж РБК-Украина: в двух областях затопило улицы из-за дождя
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 16 июня, из-за сильных дождей подтопило два населенных пункта в Харьковской и Кировоградской областях. При этом улицы превратились в реки, а у кого-то река оказалась просто в доме.

Об этом происшествии сообщили в ГСЧС Украины.

Так, были затоплены улицы в поселке Двухречное Купянского района Харьковской области. Там подтопленными оказались 26 домохозяйств. Спасателям также пришлось очищать дренажные системы.

Под Харьковом и Кропивницким улицы превратились в реки: затопило жилые дома (фото)Под Харьковом и Кропивницким улицы превратились в реки: затопило жилые дома (фото)

В Харьковской и Кировоградской областях затопило улицы (фото: dsns.gov.ua)

Кроме того, подтопило и город Александрия в Кировоградской области. Здесь затопило 11 дворов, из которых один - это частный жилой дом. Спасателям пришлось откачивать воду и также чистить дренажные системы.

Под Харьковом и Кропивницким улицы превратились в реки: затопило жилые дома (фото)Под Харьковом и Кропивницким улицы превратились в реки: затопило жилые дома (фото)

В Харьковской и Кировоградской областях затопило улицы (фото: dsns.gov.ua)

Напомним, вчера, 15 июня, сильная гроза наделала беды в Днепре. Всего за полчаса дождь подтопил несколько районов, хотя утром еще ничего не предвещало беды.

Мощный ливень начался около 16:30, и за несколько минут улицы Днепра превратились в бурные реки, поскольку стоки попросту не справлялись с таким количеством воды.

Общественный транспорт временно остановился. Кроме того, из-за непогоды и шквалов были повреждены некоторые деревья.

Мы также писали о том, что сильные дожди парализовали улицы Николаева. Всего за 30 минут выпало рекордное количество осадков для города.

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