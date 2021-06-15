Сильная гроза наделала беды в Днепре: видео последствий непогоды

В Украине разгулялась непогода , и из-за мощных ливней улицы некоторых городов превратились в "реки". 15 июня залило и Днепр, где буквально за полчаса дождь подтопил несколько районов, хотя утром еще было довольно солнечно и ясно.

Сильный ливень начался около половины пятого дня, и в считанные минуты "ватерлиния" поднялась на тротуарах и дорогах, проспекты и улицы Днепра превратились в бурные потоки, так как стоки не справлялись с большим потоком воды.

Многие прохожие, обманутые утренней синевой неба, вышли без зонтов, и теперь промокли до нитки. Но подобная участь ждала и тех, кто захватил с собой зонтики, выходя на улицы - мощные порывы ветра не особо помогали уберечься от косого дождя.

Коммунальщики проинформировали о временной остановке движения транспорта на некоторых маршрутах: остановились трамваи № 6 и № 9.

Видео: Мощный ливень затопил улицы Днепра 15 июня

Также из-за непогоды и шквалов были повреждены некоторые деревья. Так, возле ресторана "Черчилль" ствол рухнул на припаркованное авто. В Telegram-канаде "Х_Днепр" показали соответствующие фото.

Также недалеко от ТЦ "Славутич" на проспекте Поля пополам сложился билборд.

Отмечается, что на Крутогорном спуске и на Яворницкого 41 смыло огромные куски асфальта. Также зафиксировали повреждения ограждения на набережной.

Последствия непогоды в Днепре 15 июня (фото: t.me/hyevuy_dnepr / opentv.media)