Под Харьковом 9-летний мальчик держал в ужасе все село

В селе под Харьковом в течение двух недель происходили поджоги в частных домах. Полиция вышла на след преступника и им оказался девятилетний ребенок. Инциденты происходили в селе Соболевка Купьянского района. Всего пожары произошли в пяти домохозяйствах. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Харьковской области.

В полиции сообщили, что ребенок состоит на учете у невролога.

Полицейские составили в отношении матери мальчика административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях) и направили его для рассмотрения в суд.

В селе происходили поджоги (фото: pixabay.com)

Кроме того, информация направлена в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и школу, чтобы ребенку оказали помощь специалисты.