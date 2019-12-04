Під Харковом 9-річний хлопчик тримав в жаху все село

У селі під Харковом протягом двох тижнів відбувалися підпали в приватних будинках. Поліція вийшла на слід злочинця і ним виявилася дев'ятирічна дитина. Інциденти відбувалися в селі Соболівка Купьянского району. Всього пожежі сталися в п'яти домогосподарствах. Про це повідомляють у прес-службі поліції Харківської області.

У поліції повідомили, що дитина перебуває на обліку у невролога.

Поліцейські склали відносно матері хлопчика адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення) і направили його для розгляду в суд.

В селі відбувалися підпали (фото: pixabay.com)

Крім того, інформація направлена в службу у справах дітей Куп'янської райдержадміністрації та школу, щоб дитині надали допомогу фахівці.