Разодрали домашних животных: под Львовом стая бродячих псов держит в страхе все село

Бродячие псы держат в страхе целое село (Коллаж РБК-Украина)

Местные жители боятся уже за жизнь своих детей

Во одном из сел Львовской области стая бродячих собак держит в ужасе местных жителей. Собаки уже задрали несколько домашних животных. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как рассказывают местные жители, собаки прибегают в село из шахты "Степная", которая находится неподалеку. Псы постоянно голодные и поэтому нападают на домашних животных. На данный момент они растерзали уже трех домашних коз, покалечили жеребенка и съели несколько курей. Рабочие шахты от собак отказываются и утверждают, что псы не имеют к ним никакого отношения.

Местный житель Петр плачет, так как лишился двух своих кормилиц – коз Баси и Аси. Он обнаружил их растерзанными буквально в ста метрах от дома.

"Она нас кормила – и сыр, и молоко, и сметана, все было. И дети, и внуки – все ели", - сокрушается местный житель и добавляет, что днем пошел напоить коз, но обнаружил их растерзанными.

"Один пес сцапал ее за хвост, второй за ногу, растянули ее и задушили. Вымя выгрызли, молоко выели собаки", - рассказал Петр Федишин.

Он уверен, что собаки прибегают с шахты. Он сам там проработал 20 лет и знает, что на территории псы были всегда.

"Я им не прощу. Псы хотят кушать, им на шахте не дают, они идут в деревню и едят моих коз", - говорит он.

Еще одна жительница, многодетная мать Ольга, рассказала, что псы погрызли ее козленка.

"Я прибегаю сюда – псы разгрызают козленка. Я отгоняла тех собак, были две белых, одна темная, четвертая черная. Они помогают охранять территорию шахты", - добавила Ольга Масловская.

В селе под Львовом псы растерзали домашних животных (скриншот)

Женщина вызвала полицию и потребовала, чтобы руководство шахты купило ей козу и навело порядок с псами.

"Что, тяжело дать отходы от столовой, накормить собак? И сделать вольеры, закрывать, на ночь выпускать, днем закрывать", - ругается местная жительница.

Голодные псы, которые бегают по селу в поисках пищи, изрядно напугали жителей. Люди боятся не только за свой скот, но и за детей.

"Дети бегают туда – на площадь возле шахты. Не позволяем, потому что страшно, кто его знает, что тот пес, что ему в голову стрельнет", - рассказала Мирослава Федишин.

На шахте утверждают, что у них на балансе охранных псов нет, а те, что бегают – не их. Кроме того, замдиректора шахты не уверен, что козу задрали псы.

"На козе одна рана, псы если б ее кусали, они б ее разорвали. Коза там просто лежала, я не знаю, кто ее там заел. То ж бродячие псы", - отпарировал Игорь Павлиш.

Полиция провела проверку по факту гибели животных, опросила свидетелей, но установить, кому принадлежат собаки – так и не смогла.

"Руководство шахты от них отказывается, поэтому направлено соответствующее письмо в Ивановскую сельскую раду – именно орган местного самоуправления должен был решить эту проблему с бродячими собаками", - сообщил старший следователь Сокальского отдела полиции Петр Петрашкевич.

В сельской раде письмо получили, но что делать с псами – понятия не имеют.

Стая собак держит в страхе целое село во Львовской области (YouTube/ТСН)

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