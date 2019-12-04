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Под Харьковом 9-летний мальчик держал в ужасе все село

STYLERЖизнь    04.12.2019 - 17:33
Под Харьковом 9-летний мальчик держал в ужасе все село
Под Харьковом мальчик держал в страхе все село (фото: pixabay)

Полиция задержала несовершеннолетнего, который устраивал пожары в частных домах

В селе под Харьковом в течение двух недель происходили поджоги в частных домах. Полиция вышла на след преступника и им оказался девятилетний ребенок. Инциденты происходили в селе Соболевка Купьянского района. Всего пожары произошли в пяти домохозяйствах. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Харьковской области.

В полиции сообщили, что ребенок состоит на учете у невролога.

Полицейские составили в отношении матери мальчика административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях) и направили его для рассмотрения в суд.

Под Харьковом 9-летний мальчик держал в ужасе все селоВ селе происходили поджоги (фото: pixabay.com)

Кроме того, информация направлена в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и школу, чтобы ребенку оказали помощь специалисты.

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