Под Харьковом 500 человек вышли на митинг против ромов: новые подробности

Под Харьковом около 500 человек вышли на митинг против ромов. В поселке Андреевка в Балаклейском районе Харьковщины люди вышли на мирную акцию с целью выражения недовольства действиями цыганских семей, проживающих на территории района. Мирная акция быстро переросла в столкновения и полиции пришлось возбудить уголовное производство. Об этом говорится в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщается, 29 августа возле домов ромов собралось около 500 местных жителей поселка. Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, которые эвакуировали семьи ромов из эпицентра конфликта. В результате происшествия пострадавших не выявлено.

Общественный порядок охраняли около 80 человек Балаклейского отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. По факту происшествия начато досудебное расследование. Санкциями статей предполагается до 4 лет лишения свободы.

Митинг против ромов

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек под Одессой разнесли дом ромов, решив таким образом устроить "самосуд" из-за избиения двух парней, которые заступились за женщину.