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Под Харьковом эвакуировали ромов, против которых ополчилось село (видео)

Андреевка, Суббота 29 августа 2020 19:33
Под Харьковом эвакуировали ромов, против которых ополчилось село (видео)
Под Харьковом произошли столкновения с ромами (фото: hk.npu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Митинг возле поселения ромов перерос в столкновения

Под Харьковом вспыхнул конфликт между ромами и жителями села. Люди требовали от властей выселить семьи ромов, которых обвинили в групповом избиении парня и увеличении уровня преступности в райцентре в Андреевке (Балаклейский район).

На митинг 29 августа собралось около 500 человек, и вскоре протестующие отправились к дому, где проживают ромы, пытались прорваться во двор, кричали "Уезжайте!" и бросали в окна яйца и камни. Об этом передает "Суспільне".

На место прибыли около 80 правоохранителей. Сотрудники полиции и бойцы подразделений особого назначения "Восток" преградили дорогу людям и призывали разойтись по домам.

На акции завязалась потасовка, но к счастью обошлось без пострадавших. Задержанных также нет.

Видео: Под Харьковом на митинге возле поселения ромов произошли столкновения

Как рассказал представитель инициативной группы жителей села Виталий Степаненко, 19 августа около 20-25 ромов на улице Садовой избили парня.

"Мы требуем от полиции выполнять свою работу. Они должны патрулировать, следить за порядком", - отметил он.

По словам начальника полиции района Сергея Пинчука, правоохранители зарегистрировали два уголовных производства после происшествия 19 августа, и сейчас продолжается расследование.

Под Харьковом эвакуировали ромов, против которых ополчилось село (видео)Под Харьковом эвакуировали ромов, против которых ополчилось село (видео)

Под Харьковом против ромов взбунтовалось село из-за избиения парня (фото: suspilne.media)

Женщины из семьи ромов заявляли, что не собираются уезжать из села, и отрицали причастность своих родных к дракам.

Тем не менее полицейские приняли решение эвакуировать семью ромов - их вывезли со двора на своем автомобиле.

Через некоторое время страсти в селе улеглись, и ситуация нормализовалась. Правоохранители продолжили следить за порядком.

Под Харьковом эвакуировали ромов, против которых ополчилось село (видео)Под Харьковом эвакуировали ромов, против которых ополчилось село (видео)

Под Харьковом жители села ополчились против ромов (фото: hk.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек под Одессой разнесли дом ромов, решив таким образом устроить "самосуд" из-за избиения двух парней, которые заступились за женщину.

Также мы писали о том, что в Киеве в конце апреля в Голосеевском районе неизвестные сожгли палатку, где проживали ромы, а самих их избили. Полиция начала уголовное производство по факту инцидента.

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Новости Украины Харьковполициястолкновенияромы
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