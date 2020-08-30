Під Харковом 500 осіб вийшли на мітинг проти ромів: нові подробиці

Під Харковом близько 500 осіб вийшли на мітинг проти ромів. У селищі Андріївка в Балаклійському районі Харківщини люди вийшли на мирну акцію з метою вираження невдоволення діями циганських сімей, які проживають на території району. Мирна акція швидко переросла в зіткнення і поліції довелося порушити кримінальне провадження. Про це йдеться у відділі комунікації ГУНП в Харківській області.

Як повідомляється, 29 серпня біля будинків ромів зібралося близько 500 місцевих мешканців селища. Мирна акція переросла в зіткнення. Відразу по тривозі був піднятий особовий склад районної поліції, які евакуювали сім'ї ромів з епіцентру конфлікту. В результаті інциденту постраждалих не виявлено.

Громадський порядок охороняли близько 80 осіб Балаклійського відділу поліції та бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За фактом події почато досудове розслідування. Санкціями статей передбачається до 4 років позбавлення волі.

Мітинг проти ромів

Раніше повідомлялося, що кілька десятків людей під Одесою рознесли будинок ромів, вирішивши таким чином влаштувати "самосуд" через побиття двох хлопців, які заступилися за жінку.