У Харкові чоловік запустив феєрверк, щоб здивувати дівчину: обурливе відео

У Харкові затримали чоловіка, який запускав феєрверки у дворі житлового будинку. Він розповів, що так він хотів вразити дівчину.
Про це повідомила патрульна поліція Харківської області у Telegram.
14 лютого близько 20:00 до поліції надійшов виклик про те, що на вулиці Валентинівській у дворі житлового будинку невідомі запускають феєрверки. Правоохоронці негайно прибули на місце.
На прибудинковій території правоохоронці виявили чоловіка, поруч з яким лежали залишки використаних феєрверків.
Згодом чоловік зізнався, що він запускав феєрверки, аби вразити дівчину. Ймовірно, що так він хотів привітати її з Днем закоханих.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Наразі слідчі встановлять всі обставини події.
В Україні під час воєнного стану заборонено продаж та користування піротехнічними засобами. Тих, хто не виконуватиме обмеження, буде притягнуто як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.
Тому поліцейські закликають не робити цього, адже деякі люди психологічно важко переживають умови війни та можуть сприйняти звуки салютів за звуки вибухів.
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