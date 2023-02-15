В Харькове мужчина запустил фейерверк, чтобы удивить девушку: возмутительное видео

В Харькове задержали мужчину, который запускал фейерверки во дворе жилого дома. Он рассказал, что так хотел поразить девушку.
Об этом сообщила патрульная полиция Харьковской области в Telegram.
14 февраля около 20.00 в полицию поступил вызов о том, что на улице Валентиновской во дворе жилого дома неизвестные запускают фейерверки. Стражи порядка немедленно прибыли на место.
На придомовой территории правоохранители обнаружили мужчину, рядом с которым лежали остатки использованных фейерверков.
Впоследствии мужчина признался, что запускал фейерверки, чтобы поразить девушку. Вероятно, так он хотел поздравить ее с Днем влюбленных.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Следователи установят все обстоятельства происшествия.
В Украине во время военного положения запрещена продажа и использование пиротехнических средств. Те, кто не будет выполнять ограничения, будут привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.
Поэтому полицейские призывают не делать этого, ведь некоторые люди психологически тяжело переживают условия войны и могут воспринять звук салютов за звуки взрывов.
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