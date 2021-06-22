В Харькове женщина нашла питона в квартире под кроватью (фото)

Прибывшие на вызов инспекторы нашли змею в квартире под кроватью. Как питон попал в дом и заполз к женщине в жилье, остается неизвестным.

Патрульные Роман Жицкий и Александр Сидоренко поймали пресмыкающееся и отвезли к ветеринару.

"Питон был абсолютно здоровым. Его решили поместить на временное содержание в контактный зоопарк для ухода специалистами", - говорится в сообщении.

Правоохранители не уточнили, в какой районе города произошел этот нетипичный случай.

В Харькове питон заполз в квартиру (фото: facebook.com/kharkivpolice)