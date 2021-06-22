В Харькове женщина нашла питона в квартире под кроватью (фото)

В Харькове змея заползла в квартиру в жилом доме, и напугала женщину. Хозяйка обратилась к правоохранителям, чтобы те избавили ее от незваного "гостя", который оказался сетчатым питоном.
Об этом передали в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Прибывшие на вызов инспекторы нашли змею в квартире под кроватью. Как питон попал в дом и заполз к женщине в жилье, остается неизвестным.
Патрульные Роман Жицкий и Александр Сидоренко поймали пресмыкающееся и отвезли к ветеринару.
"Питон был абсолютно здоровым. Его решили поместить на временное содержание в контактный зоопарк для ухода специалистами", - говорится в сообщении.
Правоохранители не уточнили, в какой районе города произошел этот нетипичный случай.
В Харькове питон заполз в квартиру (фото: facebook.com/kharkivpolice)
Напомним, не так давно в центре Харькова жители дома страдали от нашествия змей, которые вылезали из щелей, и потом пробирались в подъезд и даже в квартиры.
Ранее мы рассказывали о том, что в конце мая в Полтаве змея укусила ребенка на улице, а также писали, что делать в таких ситуациях.