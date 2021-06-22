У Харкові жінка знайшла пітона в квартирі під ліжком (фото)

Інспектори, які прибули на виклик, знайшли змію у квартирі під ліжком. Як пітон потрапив в будинок і заповз до жінки в житло, залишається невідомим.

Патрульні Роман Жицький та Олександр Сидоренко спіймали плазуна та відвезли до ветеринара.

"Пітон був абсолютно здоровим. Його вирішили помістити на тимчасове утримання до контактного зоопарку для догляду спеціалістами", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці не уточнили, в якому районі міста стався цей нетиповий випадок.

У Харкові пітон заповз у квартиру (фото: facebook.com/kharkivpolice)