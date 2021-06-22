RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Харкові жінка знайшла пітона в квартирі під ліжком (фото)

Автор: Володимир Костирін

У Харкові змія заповзла у квартиру в житловому будинку, і налякала жінку. Господиня звернулася до правоохоронців, щоб ті позбавили її від непроханого "гостя", який виявився сітчастим пітоном.

Про це передали в прес-службі патрульної поліції Харківської області.

Інспектори, які прибули на виклик, знайшли змію у квартирі під ліжком. Як пітон потрапив в будинок і заповз до жінки в житло, залишається невідомим.

Патрульні Роман Жицький та Олександр Сидоренко спіймали плазуна та відвезли до ветеринара.

"Пітон був абсолютно здоровим. Його вирішили помістити на тимчасове утримання до контактного зоопарку для догляду спеціалістами", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці не уточнили, в якому районі міста стався цей нетиповий випадок.

У Харкові пітон заповз у квартиру (фото: facebook.com/kharkivpolice)

Нагадаємо, не так давно в центрі Харкова мешканці будинку страждали від навали змій, які вилазили з щілин, і потім пробиралися в під'їзд і навіть у квартири.

Раніше ми розповідали про те, що в кінці травня у Полтаві змія вкусила дитину на вулиці, а також писали, що робити в таких ситуаціях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харківполицияживотныезмея