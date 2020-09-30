В Харькове заметили одно из самых дорогих авто в мире: видео эксклюзивного спорткара

Автомобиль марки Ferrari, стоимость которого превышает ценник в миллион евро, был замечен в центре Харькова 29 сентября. Машина с грузинским флагом была припаркована возле одного из самых дорогих ресторанов города. Фотографии эксклюзивного спорткара, коих насчитывается несколько сотен во всем мире, опубликовали в Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

Как сообщается, у входа в отель "Харьков Палас" заметили эксклюзивный Ferrari LaFerrari. Таких авто выпущено всего 499 экземпляров, их цена достигала 1,3 млн евро, но весь тираж разошелся еще до официального релиза.

В Харькове заметили Ferrari за миллион евро (фото: ТРУХА Харьков)

Вместо номерных знаков на автомобиле вывешена надпись "Lion", которая переводится на русский язык как "лев".

Позже очевидцы на видео показали, как выглядит спорткар. Эффектный ролик также опубликовали в Telegram.

В Харькове заметили Ferrari за миллион евро

Отметим, что движение гиперкара приводится гибридным силовым агрегатом, в основе которого - 6.2-литровый двигатель V12. До 200 км/ч автомобиль разгоняется за 7 секунд, а до 300 — за 15.

Напомним, что ранее в Киеве заметили эксклюзивное авто, выпущенное в память о знаменитом фильме. Редкий эксклюзивный автомобиль попал в объективы прохожих.

Также мы писали, что ранее в Харькове заметили редкое элитное авто. В мире таких автомобилей насчитывается всего несколько штук.