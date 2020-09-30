У Харкові помітили одне з найдорожчих авто в світі: відео ексклюзивного спорткара

Автомобіль марки Ferrari, вартість якого перевищує цінник в мільйон євро, був помічений у центрі Харкова 29 вересня. Машина з грузинським прапором була припаркована біля одного з найдорожчих ресторанів міста. Фотографії ексклюзивного спорткара, яких налічується кілька сотень у всьому світі, опублікували у Telegram-каналі "ТРУХА Харків".

Як повідомляється, біля входу в готель "Харків Палас" помітили ексклюзивний Ferrari LaFerrari. Таких авто випущено всього 499 екземплярів, їх ціна сягала 1,3 млн євро, але весь тираж розійшовся ще до офіційного релізу.

У Харкові помітили Ferrari за мільйон євро (фото: ТРУХА Харків)

Замість номерних знаків на автомобілі розміщено напис "Lion", що перекладається українською як "лев".

Пізніше очевидці на відео показали, як виглядає спорткар. Ефектний ролик також опублікували в Telegram.

У Харкові помітили Ferrari за мільйон євро

Зазначимо, що рух гіперкару відбувається коштом гібридного силового агрегату, в основі якого - 6.2-літровий двигун V12. До 200 км/год автомобіль розганяється за 7 секунд, а до 300 — за 15.

Нагадаємо, що раніше у Києві помітили ексклюзивне авто, випущене в пам'ять про знаменитий фільм. Рідкісний ексклюзивний автомобіль потрапив в об'єктиви перехожих.

Також ми писали, що раніше у Харкові помітили рідкісне елітне авто. У світі таких автомобілів налічується всього кілька штук.