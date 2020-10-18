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У Харкові помітили кортеж люксових авто: елітні машини потрапили на фото

Харків, Неділя 18 жовтня 2020 19:41
У Харкові помітили кортеж люксових авто: елітні машини потрапили на фото
У Харкові помітили шикарні люксові авто (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

У центрі Харкова в черговий раз засвітилися елітні автомобілі

У центрі Харкова по проспекту Науки на парковці були помічені два суперкара. Дорогі автомобілі McLaren 570S і Mercedes-AMG G63 помітили перехожі. Знімки люксових машин були опубліковані в kharkiv_cars в Instagram.

Судячи з геолокації, яку вказав автор, автомобілі помітили на проспекті Науки, біля одного з ресторанів.

У Харкові помітили кортеж люксових авто: елітні машини потрапили на фото

У Харкові помітили шикарні люксові авто (фото: instagram.com/kharkiv_cars)

McLaren 570S створений на основі вуглепластикового монококу, кузовні панелі виконані з алюмінію. Автомобіль розганяється до 100 м/с за 3,2 секунди, а максимальна швидкість - 328 км/ч. Ціна на McLaren 570S стартує від 5 мільйонів гривень. Як виявилося, автомобіль належить українському фахівцю у сфері IT.

Автомобіль Mercedes-AMG G63 комплектується чотирилітровим двигуном V8 на 577 л. с. Щоб розігнатися до 100 км/год, транспортному засобу потрібно 4,5 сек. Коштує такий автомобіль понад 11 мільйонів гривень.

Як ми писали раніше, автомобіль марки Ferrari, вартість якого перевищує цінник в мільйон євро, був помічений у центрі Харкова 29 вересня. Машина з грузинським прапором була припаркована біля одного з найдорожчих ресторанів міста.

Нагадаємо, що раніше у Києві помітили ексклюзивне авто, випущене в пам'ять про знаменитий фільм. Рідкісний ексклюзивний автомобіль потрапив в об'єктиви перехожих.

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