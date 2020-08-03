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В Харькове заметили аномальное нашествие аистов на городской свалке (видео)

Харьков, Понедельник 03 августа 2020 13:56
В Харькове заметили аномальное нашествие аистов на городской свалке (видео)
В Харькове аисты оккупировали городскую свалку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Харькове природа настолько очистилась, что аисты оккупировали городскую свалку

В Харькове на местной свалке в районе Рогани на окраине города заметили аномальное нашествие аистов на местной свалке.

Очевидцы необычного явления сняли видео и выложили его на канале Telegram "Труха Харьков".

На кадрах, сделанных из окна автомобиля, сначала появляются несколько аистов, а затем вдали видно десятки, а то и сотни птиц.

"На Роганской свалке - нашествие аистов. Природа аж настолько очистилась?" - подписано видео.

В Харькове нашествие аистов на свалке (видео: YouTube)

Отметим, что основной пищей аистов являются мелкие позвоночные и различные беспозвоночные животные. Среди них являются лягушки, жабы, ужи и гадюки, а также крупные кузнечики и саранча. Поэтому появление огромного количества аистов на свалке выглядит тем более странно.

Ранее мы писали, что в поле под Киевом появился загадочный рисунок. Силуэт видно из космоса, а пользователи сети иронично отнеслись к такому способу прославить Украину.

Также сообщалось, что в Киеве рыбак выловил рыбу с человеческими зубами. Появилось фото "монстра".

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