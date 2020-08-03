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У Харкові помітили аномальне нашестя лелек на міському звалищі (відео)

Харків, Понеділок 03 серпня 2020 13:56
У Харкові помітили аномальне нашестя лелек на міському звалищі (відео)
У Харкові лелеки окупували міське звалище (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Харкові природа настільки очистилася, що лелеки окупували міське звалище

У Харкові на місцевому звалищі в районі Рогані на околиці міста помітили аномальне нашестя лелек на місцевому звалищі.

Очевидці незвичайного явища зняли відео і виклали його на каналі Telegram "Труха Харків".

На кадрах, зроблених з вікна автомобіля, спочатку з'являються кілька лелек, а потім далеко видно десятки, а то і сотні птахів.

"На Роганському звалищі - навала лелек. Природа аж настільки очистилася?" - підписано відео.

У Харкові навала лелек на звалищі (відео: YouTube)

Відзначимо, що основною їжею лелек є дрібні хребетні і різні безхребетні тварини. Серед них є жаби, вужі та гадюки, а також великі коники і сарана. Тому поява величезної кількості лелек на звалищі виглядає тим більш дивно.

Раніше ми писали, що в полі під Києвом з'явився загадковий малюнок. Силует видно з космосу, а користувачі мережі іронічно поставилися до такого способу прославити Україну.

Також повідомлялося, що в Києві рибалка виловив рибу з людськими зубами. З'явилося фото "монстра".

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