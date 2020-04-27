В Харькове вторые сутки ищут 6-летнюю девочку: подключили водолазов и даже экстрасенсов

В Харьковской области уже вторые сутки продолжаются поиски 6-летней Миланы. Девочка вместе с родителями приехала в воскресенье, 26 апреля в гости к бабушке в поселок Сосновка Золочевского района из Харькова. Около 6 вечера Милана вместе с двоюродным братом-сверстником вышла из дома погулять. Брат катался на велосипеде, а Милана бегала за ним. Домой мальчик вернулся один, без сестры.

Поиски ребенка были организованы немедленно. Жители Сосновки, а также окрестных сел вместе с волонтерами и полицией весь вечер 26 апреля, а также ночь на 27 апреля, прочесывали окрестности. Волонтеры кинули клич в социальных сетях и вскоре к группе селян добавились другие неравнодушные жители из других районов.

"Всю ночь шел ливень, собаки след не берут. На месте были и правоохранители, и МЧС – прочесали лес, светили тепловизорами – девочки нигде нет. Водолазы проверили дно водоема в селе Сосновка – там тоже пусто. Это хорошая новость, тем не менее, Милана пока не найдена", - цитирует слова волонтеров издание "Город Х".

Волонтеры добавили, что обыскали уже практически каждый куст и угол в Сосновке, но девочку обнаружить не могут.

"Огромное количество людей и автомобилей в округе 10-15 километров. На вопрос, где искать, ответить невозможно! Кажется, что искали уже везде, причем многократно. И дома все проверили, и погреба, и чердаки, все посадки, и леса, и поля. И собак там полно. Всё проверяли и продолжаем проверять по 30-му кругу", - добавил волонтер по имени Константин.

Под Харьковом вторые сутки ищут 6-летнюю Милану

Как утверждают местные жители, потеряться в Сосновке очень сложно, так как село маленькое и все друг друга знают. Чужих за последние сутки в селе не было – их бы сразу заметили.

На данный момент разрабатываются три версии: Милана заблудилась где-то в лесу, она осталась ночевать у незнакомых стариков, у которых нет интернета. И основная версия – похищение.

Местные жители уже обратились к экстрасенсам и версии снова разделились. Одни видят девочку в доме, который недалеко от места исчезновения, и она сидит у печки. Другие же видят, как девочку увозит автомобиль красного цвета. Об автомобиле заявили сразу несколько ясновидящих, и волонтеры взяли эту информацию в разработку. На данный момент проверяются камеры видеонаблюдения.

По состоянию на 19.30 стало известно, что пропавшую Милану обнаружили мертвой. В Нацполиции Харьковской области подтвердили, что тело девочки нашли на краю поля за 8 км от села Сосновка. По предварительной версии, ребенок умер от переохлаждения.

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