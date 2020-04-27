У Харкові другу добу шукають 6-річну дівчинку: підключили водолазів і навіть екстрасенсів

В Харківській області вже другу добу тривають пошуки 6-річної Мілани. Дівчинка разом з батьками приїхала у неділю, 26 квітня у гості до бабусі у селище Соснівка Золочівського району з Харкова. Близько 6 вечора Мілана разом з двоюрідним братом-однолітком вийшла з дому погуляти. Брат катався на велосипеді, а Мілана бігала за ним. Хлопчик повернувся додому сам, без сестри.

Пошуки дитини були організовані негайно. Мешканці Соснівки, а також навколишніх сіл разом з волонтерами та поліцією весь вечір 26 квітня, а також ніч на 27 квітня, прочісували околиці. Волонтери кинули клич у соціальних мережах і незабаром до групи селян додалися інші небайдужі мешканці з інших районів.

"Всю ніч йшла злива, собаки слід не беруть. На місці були й правоохоронці, і МНС – прочесали ліс, світили тепловізорами – дівчинки ніде немає. Водолази перевірили дно водойми в селі Соснівка – там теж порожньо. Це гарна новина, а все-таки Мілану поки що не знайдено", - цитує слова волонтерів видання "Місто Х".

Волонтери додали, що обшукали вже практично кожен кущ і кут у Соснівці, але дівчинку знайти не можуть.

"Величезна кількість людей і автомобілів в окрузі 10-15 кілометрів. На питання, де шукати, відповісти неможливо! Здається, що шукали вже скрізь, причому багаторазово. І будинки всі перевірили, й погреби, і горища, всі посадки, і ліси, і поля. І собак там повно. Все перевіряли та продовжуємо перевіряти по 30-му колі", - додав волонтер на ім'я Костянтин.

Під Харковом другу добу шукають 6-річну Мілану

Як стверджують місцеві жителі, загубитися в Соснівці дуже складно, оскільки село маленьке і всі один одного знають. Чужих за останню добу в селі не було – їх би відразу помітили.

На цей момент розробляються три версії: Мілана заблукала десь в лісі, вона залишилася ночувати у незнайомих людей похилого віку, у яких немає інтернету. І основна версія – викрадення.

Місцеві жителі вже звернулися до екстрасенсів і версії знову розділилися. Одні бачать дівчинку в будинку, який недалеко від місця зникнення, і вона сидить біля грубки. Інші ж бачать, як дівчинку забрав автомобіль червоного кольору. Про автомобіль заявили відразу кілька ясновидців, і волонтери взяли цю інформацію в розробку. На цей час перевіряються камери відеоспостереження.

Станом на 19.30 стало відомо, що зниклу Мілану виявили мертвою. У Нацполіції Харківської області підтвердили, що тіло дівчинки знайшли на краю поля за 8 км від села Соснівка. За попередньою версією, дитина померла від переохолодження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стала відома доля дітей з фільму "Дау".