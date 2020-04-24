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Скандал с пытками детей на съемках "Дау": стало известно о судьбе малышей

STYLERЖизнь    24.04.2020 - 23:10
Скандал с пытками детей на съемках "Дау": стало известно о судьбе малышей
Скандал с фильмом "Дау" и пытками детей (коллаж РБК-Украина)

Директор Дома ребенка прокомментировала скандал с пытками детей во время съемок фильма

 

 

Скандал с фильмом "Дау" из-за пыток над детьми во время съемок оброс новыми подробностями. Российский режиссер Илья Хржановский использовал в своей картине украинских детей-сирот из харьковского Дома ребенка №3. Малыши теперь живут в приемных семьях.

Руководство учреждения уже общалось с прокуратурой, которая открыла уголовные производства по ч.2 ст.127 (пытки), ч.3 ст.300 (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия) Уголовного кодекса Украины.

По словам директора Дома ребенка в Харькове Тамары Скульской, в фильме снимали четырех детей в возрасте от 3 месяцев до полугода. Об этом передает "КП в Украине".

На кадрах, которые ей показали в прокуратуре, она не узнала ни своих воспитанников, ни персонал.

"Наверное, это монтаж, эти детские крики. Люди работают с детьми столько лет, я не думаю, что медсестры допустили бы, чтобы кто-то причинял боль ребенку, чтобы тот кричал - это исключено", - заявила Скульская.

Также она, ссылаясь на слова медсестер, заверила, что съемки были 5 минут, детей никуда не отдавали на отдельные съемки, все "было быстро, никаких дублей не делали".

Также Скульская призналась, что не помнит, говорили ли ей о сценах, в которых собираются снимать детей.

"Нам сказали, что это фильм о Ландау, о репрессиях, это было в Харькове, он харьковский ученый, фильм о харьковчанине. У меня это не вызывало беспокойства... И мыслей не было, что там что-то необыкновенное будет происходить с ребенком", - говорит она

Директор Дома ребенка убеждена, что малышам вред не причинялся.

"Мы выводим наших детей из травм, которые они получают еще внутриутробно. Абсолютно убеждена, что травмы дети не получали, иначе бы это было видно. Сразу, как они вернулись со съемок, детей осматривали. Сейчас все эти дети усыновлены, никаких претензий у усыновителей на предмет, что они травмированные, в том числе психологически, нет", - заверила Скульская.

Ранее Styler писал о том, почему имя Ильи Хржановского - российского режиссера, который приехал в Украину и стал художественным руководителем мемориального центра Бабий Яр - связано со скандалом и какой его авторский путь.

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