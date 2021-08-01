В Харькове врачи помогли родить женщине двойню прямо в ванной: детей назвали в честь медиков (фото)

В Харькове медики помогли женщине родить двойню. Роды принимали в ванной комнате.
Об этом сообщили на странице КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".
Так, вызов в скорую помощь поступил 30 июля, около 05:12 утра.
На вызов приехали две бригады экстренной медицинской помощи. Роды у 33-летней харьковчанки принимали дома, в ванной комнате.
На свет появились двойняшки - два мальчика.
Родители решили назвать малышей Валерием и Вячеславом. Это в честь медиков скорой помощи Валерия Борохвостова и Вячеслава Даниленко, которые помогли появиться малышам на свет.
В частности, отмечается, что после оказания акушерской помощи и проведения осмотра, новорожденных вместе с мамой доставили в лечебное учреждение.
В комментариях пользователи поздравляют родителей и желают малышу здоровья.
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