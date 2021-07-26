Под Одессой женщина бросила годовалого ребенка в соцслужбе из-за кредита на отдых
В Белгород-Днестровском Одесской области женщина принесла в соцслужбу своего 1-летнего малыша и оставила. Свои действия она объяснила тем, что ребенок мешает ей отработать кредит, который она взяла, чтобы погулять с подругой.
Об этом инциденте рассказала соцработница Диана Базиленко на своей странице в Facebook.
"Ну вы представляете!??! На погулять!!! Не на еду, не на одежду и памперсы ребенку, а на погулять с подружкой… у меня шок просто", - написала Диана.
Она также предупредила горе-мать, что она не получит пособия на ребенка от государства (одинокая мать, малообеспеченная, итого около 4 тысяч гривен) если откажется от него.
После этого женщина сначала передумала оставлять своего малыша, но потом все-таки его оставила в соцслужбе.
Под Одессой женщина бросила ребенка в спецслужбе, потому что он ей мешал (фото: facebook.com/Диана Базиленко)
"Ну и скажите мне, пожалуйста: зачем таким "матерям" дети??? Для бизнеса? Средство для зарабатывания денег???", - добавила возмущенная женщина.
Пользователи сети шокированы действиями мамы, но некоторые призывают не осуждать ее, ведь никто не знает какая там ситуация сложилась.
- Настоящие матери своих детей не бросают. А если бросила - значит не мать;
- Девочки не осуждайте, никто в ее шкуре не был, жизнь такая штука сложная, и зарекаться, наверное, не стоит. Но конечно, я в ее случае землю бы руками гребла, но детей не отдала бы, а погулять с подружкой и без нам всем хочется, конечно не в ущерб семье;
- Нужно запрещать рожать таким "матерям". Стерилизовать и пусть гуляет. А то превратили роды в бизнес, куча матерей одиночек с мужьями под мышкой;
- На фото хорошо одетый, чистый и упитанный мальчишка. Может действительно матери ребенка помощь нужна?
Напомним, в Кривом Роге 7-летнего мальчика держали на цепи и били.
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