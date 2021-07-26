Под Одессой женщина бросила годовалого ребенка в соцслужбе из-за кредита на отдых

В Белгород-Днестровском Одесской области женщина принесла в соцслужбу своего 1-летнего малыша и оставила. Свои действия она объяснила тем, что ребенок мешает ей отработать кредит, который она взяла, чтобы погулять с подругой.

Об этом инциденте рассказала соцработница Диана Базиленко на своей странице в Facebook .

"Ну вы представляете!??! На погулять!!! Не на еду, не на одежду и памперсы ребенку, а на погулять с подружкой… у меня шок просто", - написала Диана.

Она также предупредила горе-мать, что она не получит пособия на ребенка от государства (одинокая мать, малообеспеченная, итого около 4 тысяч гривен) если откажется от него.

После этого женщина сначала передумала оставлять своего малыша, но потом все-таки его оставила в соцслужбе.

Под Одессой женщина бросила ребенка в спецслужбе, потому что он ей мешал (фото: facebook.com/Диана Базиленко)

"Ну и скажите мне, пожалуйста: зачем таким "матерям" дети??? Для бизнеса? Средство для зарабатывания денег???", - добавила возмущенная женщина.

Пользователи сети шокированы действиями мамы, но некоторые призывают не осуждать ее, ведь никто не знает какая там ситуация сложилась.