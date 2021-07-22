Во Львове девочка проглотила металлический карабин: ее спасли без единого разреза (фото)

Во Львове девочка во время игры проглотила металлическую деталь от сумки. Врачи 7-летнего ребенка спасли без всякого разреза.

Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет.

Где были родители девочки

Мать девочки была в другой комнате, когда ее ребенок играл дома. Девочка перепугалась и сама призналась родным, что случайно проглотила металлическую деталь.

Родители вызвали скорую, и медики госпитализировали ребенка в больницу. Также на всякий случай мать прихватила аналогичную деталь, чтобы показать медикам, как выглядит деталь.

Как медики достали деталь

Кроме того, именно это и помогло врачам во время спасения девочки. Они достали инородный предмет с помощью эндоскопии, то есть без разрезов живота.