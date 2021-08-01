У Харкові лікарі допомогли народити жінці двійню прямо у ванній: дітей назвали в честь медиків (фото)

В Харкові медики допомогли жінці народити двійню. Пологи приймали у ванній кімнаті.
Про це повідомили на сторінці КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
Так, виклик до швидкої допомоги надійшов 30 липня, близько 05:12 ранку.
На виклик приїхали дві бригади екстреної медичної допомоги. Пологи у 33-річної харків'янки приймали вдома, у ванній кімнаті.
На світ з'явилися двійнята - два хлопчики.
Батьки вирішили назвати малюків Валерієм та В'ячеславом. Це в честь медиків швидкої допомоги Валерія Борохвостова і В'ячеслава Даниленка, які допомогли з'явитися малюкам на світ.
Зокрема, зазначається, що після надання акушерської допомоги та проведення огляду, новонароджених разом з мамою доставили до лікувального закладу.
У коментарях користувачі вітають батьків та зичать малюку здоров'я.
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