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В Харькове врачи помогли родить женщине двойню прямо в ванной: детей назвали в честь медиков (фото)

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Харьков, Воскресенье 01 августа 2021 07:25
В Харькове врачи помогли родить женщине двойню прямо в ванной: детей назвали в честь медиков (фото) Фото: медики помогли родиться двойне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове медики помогли женщине родить двойню. Роды принимали в ванной комнате.

Об этом сообщили на странице КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Так, вызов в скорую помощь поступил 30 июля, около 05:12 утра.

На вызов приехали две бригады экстренной медицинской помощи. Роды у 33-летней харьковчанки принимали дома, в ванной комнате.

На свет появились двойняшки - два мальчика.

Родители решили назвать малышей Валерием и Вячеславом. Это в честь медиков скорой помощи Валерия Борохвостова и Вячеслава Даниленко, которые помогли появиться малышам на свет.

В частности, отмечается, что после оказания акушерской помощи и проведения осмотра, новорожденных вместе с мамой доставили в лечебное учреждение.

В Харькове врачи помогли родить женщине двойню прямо в ванной: детей назвали в честь медиков (фото)Фото: медики помогли родиться двойне в Харькове (фото facebook.com/ekstrena.dopomoga)

В комментариях пользователи поздравляют родителей и желают малышу здоровья.

  • Вот это удача. Как радует, когда все закончилось хорошо. Благодаря знаниям и умениям наших медиков. Молодцы;
  • Молодцы медики;
  • Вы Ангелы! Берегите нас;
  • Молодцы! Здоровья маме и малышам!.

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