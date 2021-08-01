ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Харкові лікарі допомогли народити жінці двійню прямо у ванній: дітей назвали в честь медиків (фото)

Новость на русском →
Харків, Неділя 01 серпня 2021 07:25
У Харкові лікарі допомогли народити жінці двійню прямо у ванній: дітей назвали в честь медиків (фото) Фото: медики допомогли народитись двійні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Харкові медики допомогли жінці народити двійню. Пологи приймали у ванній кімнаті.

Про це повідомили на сторінці КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Так, виклик до швидкої допомоги надійшов 30 липня, близько 05:12 ранку.

На виклик приїхали дві бригади екстреної медичної допомоги. Пологи у 33-річної харків'янки приймали вдома, у ванній кімнаті.

На світ з'явилися двійнята - два хлопчики.

Батьки вирішили назвати малюків Валерієм та В'ячеславом. Це в честь медиків швидкої допомоги Валерія Борохвостова і В'ячеслава Даниленка, які допомогли з'явитися малюкам на світ.

Зокрема, зазначається, що після надання акушерської допомоги та проведення огляду, новонароджених разом з мамою доставили до лікувального закладу.

У Харкові лікарі допомогли народити жінці двійню прямо у ванній: дітей назвали в честь медиків (фото)Фото: медики допомогли народитися двійні у Харкові (facebook.com/ekstrena.dopomoga)

У коментарях користувачі вітають батьків та зичать малюку здоров'я.

  • Ось це удача. Як радує, коли все закінчилося добре. Завдяки знанням і вмінням наших медиків. Молодці;
  • Молодці медики;
  • Ви Ангели! Бережіть нас;
  • Молодці! Здоров'я мамі й малюкам!.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою жінка кинула однорічну дитину в соцслужбі через кредит на відпочинок.

Ми також писали про те, що у Львові дівчинка проковтнула металевий карабін. Її врятували без єдиного розрізу.

Читайте РБК-Україна в Google News
медики
LITE
Свято 31 липня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник
Свято 31 липня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник