В Харькове водитель троллейбуса удивила необычным занятием во время движения: возмутительное видео

В Харькове водитель городского троллейбуса возмутила пассажиров своим поступком. В частности, женщина во время движения отвлекалась на мобильный телефон и с кем-то переписывалась, а между словами поглядывала на дорогу и крутила руль.

Так, на кадрах видно, как женщина за рулем общественного транспорта заглядывает в телефон во время движения. В то же время она успевает крутить руль и брать с пассажиров деньги за проезд.

"Вот это называется опыт. Мастер-класс от водителя 11 троллейбуса", - говорится под видео.

В сети пользователи возмутились увиденным. К тому же большинство считает, что это опасно для пассажиров и других автомобилистов.