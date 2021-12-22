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В Харькове водитель троллейбуса удивила необычным занятием во время движения: возмутительное видео

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Харьков, Среда 22 декабря 2021 14:39
В Харькове водитель троллейбуса удивила необычным занятием во время движения: возмутительное видео В Киеве водитель троллейбуса возмутил сеть своим поступком (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Харькове водитель городского троллейбуса возмутила пассажиров своим поступком. В частности, женщина во время движения отвлекалась на мобильный телефон и с кем-то переписывалась, а между словами поглядывала на дорогу и крутила руль.

Видео опубликовали в Telegram-канале "ХС Харьков".

Так, на кадрах видно, как женщина за рулем общественного транспорта заглядывает в телефон во время движения. В то же время она успевает крутить руль и брать с пассажиров деньги за проезд.

"Вот это называется опыт. Мастер-класс от водителя 11 троллейбуса", - говорится под видео.

В сети пользователи возмутились увиденным. К тому же большинство считает, что это опасно для пассажиров и других автомобилистов.

  • Через таких людей много аварий на дорогах;
  • Какой ужас!;
  • Она, видимо, еще и дремлет за рулем;
  • Ждем выписанного штрафа;
  • Профи;
  • А почему ей замечания никто не сделал.

Ранее мы сообщали, что в Киеве маршрутку "затопило во время дождя.

Также мы писали, что в Николаеве водитель выбросил грубого пассажира из автобуса и избил.

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