В Харькове водитель троллейбуса удивила необычным занятием во время движения: возмутительное видео
В Харькове водитель городского троллейбуса возмутила пассажиров своим поступком. В частности, женщина во время движения отвлекалась на мобильный телефон и с кем-то переписывалась, а между словами поглядывала на дорогу и крутила руль.
Видео опубликовали в Telegram-канале "ХС Харьков".
Так, на кадрах видно, как женщина за рулем общественного транспорта заглядывает в телефон во время движения. В то же время она успевает крутить руль и брать с пассажиров деньги за проезд.
"Вот это называется опыт. Мастер-класс от водителя 11 троллейбуса", - говорится под видео.
В сети пользователи возмутились увиденным. К тому же большинство считает, что это опасно для пассажиров и других автомобилистов.
- Через таких людей много аварий на дорогах;
- Какой ужас!;
- Она, видимо, еще и дремлет за рулем;
- Ждем выписанного штрафа;
- Профи;
- А почему ей замечания никто не сделал.
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