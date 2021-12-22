У Харкові водій тролейбуса здивувала незвичайним заняттям під час руху: обурливе відео

У Харкові водійка міського тролейбуса обурила пасажирів своїм вчинком. Зокрема, жінка під час руху відволікалася на мобільний телефон та з кимось переписувалася, а між словами поглядала на дорогу і крутила кермо.

Так, на кадрах видно, як жінка за кермом громадського транспорту зазирає в телефон під час руху. В той самий час вона встигає крутити кермо і брати з пасажирів гроші за проїзд.

"Оць це називається досвід. Майстер-клас від водія 11 тролейбуса", - йдеться під відео.

У мережі користувачі обурилися побаченим. До того ж більшість вважає, що це небезпечно для пасажів та інших автомобілістів.