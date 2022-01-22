В Харькове водитель маршрутки подрался с пассажиром из-за зажатого дверью пакета (видео)

По словам авторов видео, конфликт между мужчинами вспыхнул якобы из-за того, что водитель слишком быстро закрыл дверь и зажал пакет пассажира.

Поэтому пассажиру это не понравилось и он об этом громко сказал. К тому же на фразу водителя "заснул что ли" мужчина ответил нецензурно.

Также на видео видно, как мужчины бьют друг друга возле маршрутки на обочине проезжей части.

Внимание! На видео присутствуют нецензурная лексика и сцены насилия.