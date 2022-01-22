У Харкові водій маршрутки побився з пасажиром через затиснутий дверима пакет (відео)

За словами авторів відео, конфлікт між чоловіками спалахнув нібито через те, що водій надто швидко закрив двері та затиснув пакет пасажира.

Тому пасажирові це не сподобалося і він по це голосно сказав. До того ж на фразу водія "заснув чи що" чоловік відповів нецензурно.

Також на відео видно, як чоловіки гамселять одне одного біля маршрутки на узбіччі проїжджої частини.

Увага! На відео присутні нецензурна лексика та сцени насилля.