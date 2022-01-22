RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Харкові водій маршрутки побився з пасажиром через затиснутий дверима пакет (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Харкові виник конфлікт між водієм маршрутки та пасажиром. Вони вийшли на вулицю й почали там битись

Так, інцидент трапився ввечері 21 січня на проспекті Героїв Сталінграду, повідомили у Telegram-каналі "Харьков Live".

За словами авторів відео, конфлікт між чоловіками спалахнув нібито через те, що водій надто швидко закрив двері та затиснув пакет пасажира.

Тому пасажирові це не сподобалося і він по це голосно сказав. До того ж на фразу водія "заснув чи що" чоловік відповів нецензурно.

Також на відео видно, як чоловіки гамселять одне одного біля маршрутки на узбіччі проїжджої частини.

Увага! На відео присутні нецензурна лексика та сцени насилля.

Раніше ми повідомляли, що у Києві маршрутник напав на пасажира через зауваження про куріння. До того ж водій кілька разів намагався вибити у чоловіка телефон та вимагав, щоб той покинув маршрутку.

Також ми писали, що у Чернівцях водій хотів вигнати пасажирку з маршрутки, бо вона не мала дрібних грошей.

Читайте РБК-Україна в Google News
маршрутка