В Черновцах водитель хотел выгнать пассажирку из маршрутки, потому что она не имела мелких денег
В Черновцах водитель нахамил и чуть не выгнал из маршрутки женщину. Все из-за того, что у нее не было мелких денег на проезд.
Об инциденте рассказала Наталья Гунчак в Facebook-сообществе "СтопХам Буковина".
По словам девушки, она ехала 11 маршруткой и не имела при себе мелких денег.
"В кошельке только сотня. Зашла, извинилась, сказала, что еду много остановок, за это время будет больше людей – будет сдача", - сообщила она.
В ответ она получила: "на выход", причем в довольно грубой форме.
На это она сказала, что имеет возможность заплатить за проезд и почему она должна выходить.
После этого водитель заглушил двигатель и сказал, что не поедет дальше.
"В салоне была женщина, которая разменяла сотню мне, и все бы хорошо, если бы он не продолжал хамить мне всю дорогу и кричать "звони шефу, катай жалобу",
- отметила Наталья Гунчак.
Кроме того, она отмечала, что готова позвонить или написать жалобу, но не знала куда.
В сети пользователи выразили возмущение по поводу инцидента.
- Это его проблемы, пусть идет и меняет. Нет денег на остальное, пусть везет бесплатно. Нужно пожаловаться его руководству;
- У водителя всегда должна быть сдача, не зависимо от того какая купюра;
- Обратитесь в полицию. Такое поведение водителя не допустимо;
- Бывают разные люди. Ехал 12 маршрутом и дал 200 гривен, а он сказал что нет остальных и в другой раз заплатишь.
Ранее мы сообщали, что в Днепре маршрутчик шокировал горожан "слепой" ездой.
Также мы писали, что в Харькове водитель троллейбуса удивила необычным занятием во время движения.