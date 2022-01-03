В Черновцах водитель хотел выгнать пассажирку из маршрутки, потому что она не имела мелких денег

В Черновцах водитель нахамил и чуть не выгнал из маршрутки женщину. Все из-за того, что у нее не было мелких денег на проезд.

По словам девушки, она ехала 11 маршруткой и не имела при себе мелких денег.

"В кошельке только сотня. Зашла, извинилась, сказала, что еду много остановок, за это время будет больше людей – будет сдача", - сообщила она.

В ответ она получила: "на выход", причем в довольно грубой форме.

На это она сказала, что имеет возможность заплатить за проезд и почему она должна выходить.

После этого водитель заглушил двигатель и сказал, что не поедет дальше.

"В салоне была женщина, которая разменяла сотню мне, и все бы хорошо, если бы он не продолжал хамить мне всю дорогу и кричать "звони шефу, катай жалобу",

- отметила Наталья Гунчак.

Кроме того, она отмечала, что готова позвонить или написать жалобу, но не знала куда.

В сети пользователи выразили возмущение по поводу инцидента.