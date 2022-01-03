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В Черновцах водитель хотел выгнать пассажирку из маршрутки, потому что она не имела мелких денег

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Черновцы, Понедельник 03 января 2022 18:55
В Черновцах водитель хотел выгнать пассажирку из маршрутки, потому что она не имела мелких денег В Черновцах водитель шокировал пассажиров поведением (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Черновцах водитель нахамил и чуть не выгнал из маршрутки женщину. Все из-за того, что у нее не было мелких денег на проезд.

Об инциденте рассказала Наталья Гунчак в Facebook-сообществе "СтопХам Буковина".

По словам девушки, она ехала 11 маршруткой и не имела при себе мелких денег.

"В кошельке только сотня. Зашла, извинилась, сказала, что еду много остановок, за это время будет больше людей – будет сдача", - сообщила она.

В ответ она получила: "на выход", причем в довольно грубой форме.

На это она сказала, что имеет возможность заплатить за проезд и почему она должна выходить.

После этого водитель заглушил двигатель и сказал, что не поедет дальше.

"В салоне была женщина, которая разменяла сотню мне, и все бы хорошо, если бы он не продолжал хамить мне всю дорогу и кричать "звони шефу, катай жалобу",
- отметила Наталья Гунчак.

Кроме того, она отмечала, что готова позвонить или написать жалобу, но не знала куда.

В сети пользователи выразили возмущение по поводу инцидента.

  • Это его проблемы, пусть идет и меняет. Нет денег на остальное, пусть везет бесплатно. Нужно пожаловаться его руководству;
  • У водителя всегда должна быть сдача, не зависимо от того какая купюра;
  • Обратитесь в полицию. Такое поведение водителя не допустимо;
  • Бывают разные люди. Ехал 12 маршрутом и дал 200 гривен, а он сказал что нет остальных и в другой раз заплатишь.

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