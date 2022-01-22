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У Харкові водій маршрутки побився з пасажиром через затиснутий дверима пакет (відео)

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Харків, Субота 22 січня 2022 15:03
У Харкові водій маршрутки побився з пасажиром через затиснутий дверима пакет (відео) У Харкові побилися водій маршрутки та пасажир (колаж РБК-Україан)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові виник конфлікт між водієм маршрутки та пасажиром. Вони вийшли на вулицю й почали там битись

Так, інцидент трапився ввечері 21 січня на проспекті Героїв Сталінграду, повідомили у Telegram-каналі "Харьков Live".

За словами авторів відео, конфлікт між чоловіками спалахнув нібито через те, що водій надто швидко закрив двері та затиснув пакет пасажира.

Тому пасажирові це не сподобалося і він по це голосно сказав. До того ж на фразу водія "заснув чи що" чоловік відповів нецензурно.

Також на відео видно, як чоловіки гамселять одне одного біля маршрутки на узбіччі проїжджої частини.

Увага! На відео присутні нецензурна лексика та сцени насилля.

Раніше ми повідомляли, що у Києві маршрутник напав на пасажира через зауваження про куріння. До того ж водій кілька разів намагався вибити у чоловіка телефон та вимагав, щоб той покинув маршрутку.

Також ми писали, що у Чернівцях водій хотів вигнати пасажирку з маршрутки, бо вона не мала дрібних грошей.

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