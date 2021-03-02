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В Харькове водитель и курьер устроили драку посреди дороги

Автор: Роман Мирончук

В Харькове на Салтовке между работником службы доставки и водителем легковушки произошел конфликт, который перерос в драку посреди дороги. При этом драка произошла из-за узкой дороги.

Об этом сообщают "Вартові еспресо" на своей странице в Facebook.

"Кто начал драку - пока неизвестно. Будьте взаимовежливы на дороге и соблюдайте ПДД", - говорится в сообщении.

Напомним, под Хмельницким зверски избили подростка. Ночью между 19-летним жителем села Изяслав и 14-летним жителем села Клубовка вспыхнул конфликт. Молодой человек ударил несовершеннолетнего так, что тот упал и ударился головой об землю.

Пострадавший сам дошел до дома, но потом его состояние ухудшилось. Родным пришлось вызывать скорую помощь. Парня положили в реанимационное отделение местной больницы. После чего он впал в кому.

19-летнего молодого человека задержали, и следователи ему уже предъявили подозрение по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжелое телесное повреждение) КК Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Следствие продолжается.

Мы также писали о том, что в центре Киева водитель-иностранец убил пешехода ударом в шею. При этом инцидент произошел после того, как мужчина на машине не захотел пропустить человека на пешеходном переходе.

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