Под Хмельницким зверски избили подростка: мальчик впал в кому

В Изяславе Хмельницкой области молодой человек напал на своего 14-летнего односельчанина и зверски его избил. Подросток смог самостоятельно добраться до дома, но потом потерял сознание.

Как сообщили полицейские, инцидент между молодыми людьми произошел около 23:00 часов возле бара "Фанат" в Изяславе. Между 14-летним жителем села Клубовка и 19-летним местным жителем произошел конфликт. Молодой человек ударил несовершеннолетнего, а тот упал и ударился головой об землю.

Пострадавший подросток смог самостоятельно добраться домой, а там его состояние начало резко ухудшаться. Родные вызвали скорую помощь и ребенка госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. Сейчас пострадавший находится в состоянии комы.

19-летнего жителя Изяслава задержали, и следователи ему уже предъявили подозрение по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжелое телесное повреждение) Криминального кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Решение об избрании меры пресечения еще не принято, идет следствие.

На странице лицея в Клубовке в Facebook, где учится потерпевший, уже объявили о сборе средств на лечение мальчика. Известно, что его зовут Вадим. Состояние мальчика очень тяжелое и его нужно транспортировать в Киев.

В комментариях пользователи рассказали, что на подростка якобы напал не один молодой человек, а несколько и конфликт произошел вероятно из-за девушки. О Вадиме говорят, что он спокойный и неконфликтный подросток, который в драку со старшими ребятами сам бы не полез.