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В центре Киева водитель-иностранец убил пешехода ударом в шею (видео)

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 18:20
В центре Киева водитель-иностранец убил пешехода ударом в шею (видео) В Киеве был введен план "перехват" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

В центре Киева 19 февраля водитель автомобиля Hyundai Sonata 1994 года рождения не поделил дорогу с пешеходом, вышел из машины и нанес несколько ударов мужчине в область шеи. Один из них оказался смертельным.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Вартові еспресо".

С чего все началось

Происшествие случилось около 15:00 возле театра им. Ивана Франко.

"Лицо неславянской внешности возле театра Ивана Франко ударило мужчину. К сожалению, удар оказался смертельным. Врачи скорой помощи не смогли спасти мужчину. Сам же "боец" с места скрылся", - говорится в сообщении.

Что стало причиной конфликта - не известно.

"Похоже, что не поделили кто кого должен пропускать на пешеходном переходе, и пошло-поехало..." - говорят очевидцы.

Видео смертельной драки опубликовано в социальных сетях. Его можно увидеть по ссылке. Предупреждаем, что людям со слабой психикой лучше не смотреть ролик!

Добавим, что сразу после происшествия был введен план "перехват" и через полчаса водителя-убийцу поймали.

В центре Киева водитель-иностранец убил пешехода ударом в шею (видео)

Водителя-убийцу задержали (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как задерживали убийцу

В полиции уже рассказали детали задержания преступника.

"Момент инцидента зафиксировали камеры видео наблюдения, в столице была введена специальная полицейская операция и ориентированы все наряды полиции Киева", - говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что благодаря видеокамерам, установленным в столице в рамках программы "Безопасный город", правоохранители быстро установили марку и государственный номерной знак автомобиля и направление его движения.

"Впоследствии патрульные полицейские транспортное средство обнаружили и задержали на перекрестке улиц Братиславская и Стальского. Водителем оказался иностранец 1994 года рождения, который проживает в городе Киеве. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавил Крищенко.

В центре Киева водитель-иностранец убил пешехода ударом в шею (видео)

Водитель, убивший человека в центре Киева (фото: kyiv.npu.gov.ua)

В настоящее время продолжаются следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация события.

Реакция украинцев на ЧП

Украинцы шокированы данным инцидентом.

  • Просто нет слов... Куда мир катиться? Одна агрессия вокруг, которая калечит не только окружающих, а и самого агрессора...
  • Одним ударом покалечил две жизни...
  • Доигрался. Тот случай, когда отсидит из-за дурной головы! А человека, что умер, жаль очень, не увидел я в его действиях злого умысла
  • Без алкоголю там не обійшлося
  • Не новостная лента, а сюжет боевиков

Напомним, недавно в Киеве маршрутчик устроил жесткую драку с пассажиром.

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