В Харькове устроили массовую вечеринку с танцами в разгар карантина (видео)

На кадрах показано, как молодежь в теплый апрельский вечер организовывает "концерты" под открытым небом в общественных местах.

Весенние "тусы" около Харьковского театра оперы и балета имени Лысенко в центре города снял на камеру очевидец, после чего ролики попали в сеть.

Гулянки проводили под восточные танцы, а также песни российского рэп-исполнителя Morgenshtern.

Судя по всему, о ситуации с коронавирусом и карантинных ограничениях все напрочь забыли - никаких масок и никакой социальной дистанции. Проходящие мимо прохожие только улыбались, наблюдая за веселящимися молодыми людьми.

Видео: в Харькове молодые люди устраивают массовые гулянки и игнорируют карантин