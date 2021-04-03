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У Харкові влаштували масову вечірку з танцями у розпал карантину (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Харкові активно готуються до переходу міста з "помаранчевої" до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки, а тим часом молоді люди влаштовують масові гуляння з танцями та гучною музикою, ігноруючи карантинні правила.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Труха".

На кадрах показано, як молодь у теплий квітневий вечір організовує "концерти" просто неба в громадських місцях.

Весняні "туси" біля Харківського театру опери та балету імені Лисенка в центрі міста зняв на камеру очевидець, після чого ролики потрапили в мережу.

Гулянки проводили під східні танці, а також пісні російського реп-виконавця Morgenshtern.

Судячи з усього, про ситуацію з коронавірусом і карантинні обмеження всі геть забули - жодних масок і жодної соціальної дистанції. Перехожі, які проходили повз, тільки посміхалися, спостерігаючи за радіючими молодими людьми.

Відео: у Харкові молоді люди влаштовують масові гулянки та ігнорують карантин

Раніше повідомлялося, що близько тижня тому в Харкові "копи" увірвалися в зал і "скасували" концерт Сергія Жадана, а сам поет і музикант жорстко відповів їм зі сцени.

Також ми писали про те, що нещодавно в Одесі рятувальники силоміць зупинили вечірку, а господарі клубу кинулися з кулаками на поліцію.

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